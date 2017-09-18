Новиков о будущем Сафарьяна: «Сергей Вагаршакович имеет шанс установить персональный рекорд по числу интернет-лайков»

Журналист Сергей Новиков поделился мыслями о возможных пертурбациях в руководстве Белорусской федерации футбола.

«Рисовать послерумасовскую пору в федерации хотя бы в воображении имеет смысл, лишь уяснив управленческое будущее Сафарьяна.

Будет ли это одна из принятых в футболе моделей поведения, когда вместе с отправленным в отставку рулевым добровольно (или даже принудительно, как не справившиеся) уходят все его ближайшие помощники? Или, напротив, история двинется по так же хорошо знакомому нам сценарию с условным названием «Гончаренко — Скрипченко», когда уход первого номера немедленно и автономно используется для самоутверждения номером вторым? А может, обойдутся и вовсе камуфляжным ремонтом: сменят лишь заглавный портрет на иконостасе, оставив прежним окружение?

Вы заметили, что в большущем интервью Румас обошелся без всяких упоминаний о Сафарьяне? Не берусь судить, что за этим стоит. Но уверен, что поступил он так неспроста. Возможно, из опасливого желания не будить до поры лихо на самом верху, где тоже будут перебирать варианты будущего сценария?

Однако послушать самого Сафарьяна по заданной теме было бы интересно. Благо публичного толкования домфутбольного бытия он в последнее время не то чтобы избегал — он был к нему неодолимо склонен.

Понятно, что предметно говорить о своем будущем в проекции на продолжение служения БФФ со стороны первого зампреда будет нескромно. Или даже недальновидно. Здесь, повторюсь, решение в любом случае не может быть и не будет его единоличным.

Но вот получить комментарий касательно вероятности осознанного и солидарного с теперешним боссом ухода — почему нет? Считайте, если угодно, это моим вопросом для традиционного брифинга первого зама в конце сентября.

И, кстати, Сергей Вагаршакович имеет шанс установить по его итогам персональный рекорд по числу интернет-лайков...» – сказал Новиков.