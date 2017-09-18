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«Ювентус» рассматривает Облака в качестве замены Буффону
19.09.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер «Атлетико» Ян Облак интересен
Туринский клуб рассматривает 24-летнего словенца в качестве замены
«Ювентус» уже запрашивал информацию об Облаке. Его соглашение с мадридцами действует до лета 2021 года, а сумма отступных равна 100 миллионам евро.
Конкуренцию «Ювентусу», который следит за Облаком с сезона-2013/14, со времени выступлений за «Бенфику», может составить «ПСЖ».
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Голкипер «Атлетико» Ян Облак интересен «Ювентусу».
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