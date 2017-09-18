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«ПСЖ» за месяц продал 120 тысяч футболок с именем Неймара

19.09.2017 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футболки с именем нападающего «ПСЖ» Неймара имеют большой спрос среди болельщиков во Франции.

Официальные магазины парижан за прошлый месяц продали 120 тысяч экземпляров, что на 75% больше аналогичных показателей в прошлом году, сообщает Goal.com со ссылкой на BFM Sport.

Компания Nike, производитель формы «ПСЖ», опасается, что в ближайшие два месяца могут быть выкуплены все изготовленные футболки с именем Неймара.

Футболки продаются по 100 евро. Таким образом, с их продажи выручены 12 миллионов. Однако вся прибыль всегда идет компаниям, занимающимся изготовлением экипировки. Клубы получают по спонсорскому контракту фиксированную сумму, а также небольшой бонус от продаж футболок.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер в истории футбола.

 
 
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Футболки с именем нападающего «ПСЖ» Неймара имеют большой спрос среди болельщиков во Франции.

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