Сергей Кайко: «Даже в деталях минское «Динамо» сегодня до боли напоминает БАТЭ двухлетней давности»

Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко поделился мнением об успехе минского .

Минское «Динамо» продолжает плыть флагманским кораблем в чемпионате страны. Вокруг шумно, пыльно, лес рубят, и щепки летят. БАТЭ проваливает игру с «Крумкачамi», выносит вперед ногами «Шахтер» и стартует в еврокубковой группе. Форварда-бражника Лаптева выгоняют из сборной, а сама сборная проигрывает в дым отборочные матчи. «Вороны» сплавляют забастовщиков, выворачивают пустые карманы и объявляют краудфандинг. Директора «Слуцка» берут за взятку, брестчане привозят с Украины 0:7 от киевских дублеров, в Могилеве не платят зарплату.

Везде черт знает что творится. Говорят, чуть не самый огненный сезон происходит в новейшей футбольной истории. А «Динамо» продолжает тихо плыть на первом месте, штампуя одну победу за другой, как папа Карло.

Многого нет у «Динамо» — зато есть результат. И он такой, что даже в деталях команда сегодня до боли напоминает... Вы будете смеяться. БАТЭ двухлетней давности. Помните, Борисов в 2015-м напропалую ругали за те же серийные 1:0? Таких побед тогда тоже набралось десять за чемпионат. Больше того, нынешние показатели Гуренко — 40 баллов в 16 турах — дают 83,3 процента очков. И это точь-в-точь цифры Александра Ермаковича двухлетней давности. А по удивительному совпадению — заодно и полная аналогия с чемпионским 2004 годом, когда «Динамо» с Юрием Шукановым во главе триумфально финишировало с теми же 83,3%.

Только вся штука в том, что сейчас финиш еще за горами. Гуренко идет по чемпионскому графику, но впереди восемь туров — и есть шанс как улучшить статистику, так ненароком ее и обронить. И лишь ленивый пока не сказал, что ближайшие три матча — тот самый момент истины «бело-голубого» папы Карло. Выезд в , домашнее «класико» и визит в Солигорск... И лишь ленивый пока не сказал, что если «Динамо» с честью, не сдав лидерских позиций, преодолеет этот зигзаг календаря, то почему бы ему и не найти золотой ключик 13 лет спустя. Потому что после этого можно будет вернуться в колею и продолжить негромко штамповать 1:0. И, не делая громких заявлений, помаленьку пришвартоваться в чемпионской гавани», – написал Кайко.