Александр Медведь: «Видимо, журналист неправильно понял. Пенсия у меня – 320 рублей»

Легендарный белорусский спортсмен Александр Медведь назвал сумму своей пенсии.

– Не так давно большой резонанс вызвало интервью, где вы будто заявили, что получили совсем маленькую пенсию – 130 рублей.

– Видимо, журналист неправильно меня понял. А пенсия у меня, как у обычного белорусского гражданина, – 320 рублей, – сказал Медведь.

Напомним, в интервью «Радыё Рацыя» Медведь сказал о том, что его пенсия составляет 130 рублей.

Минимальная трудовая пенсия по возрасту в Беларуси с 1 августа 2017 года составляет 174,61 рублей. Средний показатель – 300,25 рублей.

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