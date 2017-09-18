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КХЛ. Владимир Денисов приступил к тренировкам по индивидуальному плану
19.09.2017 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов приступил к тренировкам по индивидуальному плану.
Ранее защитник был внесен в список травмированных. Предварительный срок лечения и восстановления – до 29 сентября.
В нынешнем сезоне на счету капитана «зубров» две игры в КХЛ без результативных баллов. Подробную статистику Денисова смотрите
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Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов приступил к тренировкам по индивидуальному плану.
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