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КХЛ. Владимир Денисов приступил к тренировкам по индивидуальному плану

19.09.2017 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов приступил к тренировкам по индивидуальному плану.

Ранее защитник был внесен в список травмированных. Предварительный срок лечения и восстановления – до 29 сентября.

В нынешнем сезоне на счету капитана «зубров» две игры в КХЛ без результативных баллов. Подробную статистику Денисова смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 29
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Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов приступил к тренировкам по индивидуальному плану.

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