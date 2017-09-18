КХЛ. Владимир Денисов приступил к тренировкам по индивидуальному плану

Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов приступил к тренировкам по индивидуальному плану.

Ранее защитник был внесен в список травмированных. Предварительный срок лечения и восстановления – до 29 сентября.

В нынешнем сезоне на счету капитана «зубров» две игры в КХЛ без результативных баллов. Подробную статистику Денисова смотрите здесь.