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Кубок английской лиги. «Ливерпуль» в гостях у «Лестера», «Кристал Пэлас» против «Хаддерсфилда»

19.09.2017 13:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В третьем раунде Кубка английской лиги в борьбу за трофей вступают все клубы АПЛ.

Кубок лиги

3-й раунд

Лестер – Ливерпуль
Дата проведения
19 сентября, 21.45, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
Брентфорд – Норвич
Дата проведения
19 сентября, 21.45, «Гриффин Парк»
превью матча онлайн статистика
Вулверхэмптон – Бристоль Роверс
Дата проведения
19 сентября, 21.45, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Бернли – Лидс
Дата проведения
19 сентября, 21.45, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика
Бристоль Сити – Сток Сити
Дата проведения
19 сентября, 21.45, «Эштон Гейт»
превью матча онлайн статистика
Астон Вилла – Мидлсбро
Дата проведения
19 сентября, 21.45, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика
Вест Хэм – Болтон
Дата проведения
19 сентября, 21.45, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Кристал Пэлас – Хаддерсфилд
Дата проведения
19 сентября, 21.45, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика
Борнмут – Брайтон
Дата проведения
19 сентября, 21.45, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика
Тоттенхэм – Барнсли
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика
Рединг – Суонси
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Мадейски Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Арсенал – Донкастер
Дата проведения
20 сентября, 21.45, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика
Эвертон – Сандерленд
Дата проведения
20 сентября, 21.45, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика
Челси – Ноттингем Форест
Дата проведения
20 сентября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Юнайтед – Бертон
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика
Вест Бромвич – Манчестер Сити
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Кубка лиги

Статистика Кубка лиги

 
 
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В третьем раунде Кубка английской лиги в борьбу за трофей вступают все клубы АПЛ.

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