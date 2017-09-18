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Кубок английской лиги. «Ливерпуль» в гостях у «Лестера», «Кристал Пэлас» против «Хаддерсфилда»
19.09.2017 13:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
В третьем раунде Кубка английской лиги в борьбу за трофей вступают все клубы АПЛ.
Кубок лиги
3-й раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В третьем раунде Кубка английской лиги в борьбу за трофей вступают все клубы АПЛ.
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