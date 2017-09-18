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Владимир Брынзак: «У Блашко что-то не сложилось в отношениях с руководством сборной Беларуси»

19.09.2017 13:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал информацию о том, что белорусская биатлонистка Дарья Блашко намерена выступать за Украину.

«Сейчас она выступает за частный клуб, а не за национальную сборную. А поменять страну она решила, потому что что-то не сложилось в отношениях, ее не включили в команду.

Сейчас все на стадии оформления документов для получения гражданства. Когда они будут готовы, мы обратимся к белорусской стороне официально. Хотя уже был устный разговор с главой Белорусской федерации биатлона Адрианом Цибульским.

В принципе, Дарья готова даже на карантин, если ее не отпустят. Дадут девчонке возможность выступать – хорошо, если нет – будет ждать, она еще молодая.

Как понял, у них там какое-то недопонимание и окончательно они с тренером приняли решение, когда биатлонистку не включили в состав национальной команды для подготовки, хотя по рейтингу она, как понимаю, третий номер», – сказал Брынзак.

 
 
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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал информацию о том, что белорусская биатлонистка Дарья Блашко намерена выступать за...

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