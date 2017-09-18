ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Барселона» пыталась летом подписать Сауля за 80 млн евро, а Гризманна – за 140 млн

19.09.2017 14:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Руководство «Барселоны» было заинтересовано в покупке игроков «Атлетико» Сауля Ньигеса и Антуана Гризманна.

Каталонцы надеялись летом подписать Сауля, думая, что сумма отступных в его контракте составляет 80 миллионов евро. За Гризманна «Барселона» предлагала 140 миллионов евро.

Напомним, что 1 июля Сауль продлил контракт с «Атлетико» до 2026 года. Его отступные выросли с 80 миллионов до 150 миллионов.

Отступные за Гризманна летом составляли 200 миллионов. Через год они снизятся до 100 миллионов.

Главное русскоязычное приложение об «Атлетико»: iOS / Android

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство «Барселоны» было заинтересовано в покупке игроков «Атлетико» Сауля Ньигеса и Антуана Гризманна.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Финал Лиги чемпионов-2019 может пройти в Баку. На новом стадионе «Атлетико» не хватает VIP-мест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика