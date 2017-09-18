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Жереми Малерб: «Когда критика идет из СМИ или фанатов, стараюсь ее игнорировать»

19.09.2017 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер брестского «Динамо» Жереми Малерб объяснил, как относится к критике.

– Каково слышать критику от фанатов?

– Для меня не так важна критика фанатов, гораздо важнее, когда меня критикует тренер или люди, которые работают в футболе. Когда критика идет из СМИ или фанатов, я стараюсь ее игнорировать и концентрироваться на своей работе.

– Где тяжелее: во второй лиге в Бельгии или в высшей лиге Беларуси?

– В высшей лиге Беларуси сложнее.

– Кого бы ты выделил в команде как самого талантливого футболиста?

– Думаю, из молодых самый талантливый – Паша Седько. Если брать более опытных игроков, то это Чиди Осучукву. У него тоже хорошая техника. Еще забыл упомянуть Торреса.

– Как ты думаешь, самая главная твоя ошибка в играх?

– Я считаю, что моя главная ошибка – это потеря концентрации в матчах. Я стараюсь над этим работать, улучшить этот компонент. Иногда, когда в матче нет работы вратаря, я начинаю расслабляться и мне надо поддерживать внимание и концентрацию.

– Гол из центра поля с «Альтахом» спать дает спокойно?

– После каждой игры я плохо сплю, это не только после игры с «Альтахом». После каждого матча я переживаю и плохо сплю, – сказал Малерб.

Пропускает с центра поля и отбивает перед собой. Как нелепо ошибается вратарь брестского «Динамо»

 
 
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Голкипер брестского «Динамо» Жереми Малерб объяснил, как относится к критике.

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