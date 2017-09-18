Брюно Мбанангойе: «Если бы позвали, я бы с удовольствием поработал на благо минского «Динамо»

Полузащитник Брюно Мбанангойе заявил, что не прочь вернуться в минское .

– Когда приходите на стадион на матч «Динамо», из сердца вырывается стремление снова надеть майку клуба?

– Каждому свое время. И я уже понимаю: что-то, что было, уже прошло. Мое время было раньше, сейчас период других парней. Я перевернул страницу с «Динамо».

– Что заставляет возвращаться в Беларусь?

– Я сам немножко белорус в душе.

– Может, на постоянное место жительства в Беларусь стоит перебраться?

– Почему бы и нет. Я подумаю.

– Чем занимаетесь сейчас? Футбол в вашей жизни еще есть?

– Да, играю в высшей лиге чемпионата Габона, но больше ради удовольствия. В 37 лет чувствую себя на поле неплохо, приношу пользу. Но в нашей команде все подстроено под мой возраст, все понимают, что бегать много не буду, поэтому стараются отдать мяч, чтобы я наверняка забил.

– В 2012 году по состоянию здоровья вы приняли решение приостановить карьеру и покинули «Динамо». После этого были предложения выступать в других клубах Беларуси?

– Да, звали некоторые команды. Но я выбрал другой путь по жизни – вернулся в Габон.

– Не жалеете о том, что тогда ушли из футбола?

– Я долго размышлял в 2012 году, прекращать мне играть или нет. Много сомневался. Но по прошествии времени, оглянувшись назад, понимаю, что это действительно было правильное решение.

– Болельщики «Динамо» вас очень любят, руководство клуба тоже. Если бы поступило предложение войти в структуру клуба, что бы ответили?

– Если бы позвали, я бы с удовольствием поработал на благо любимого клуба. На какой должности? Абсолютно любой, только предложите, – сказал футболист.