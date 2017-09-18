На «Борисов-Арене» будет установлена система определения гола

Сегодня на «Борисов-Арене» начался монтаж системы Goal Line Technology, позволяющей рефери при помощи техники узнать: пересек мяч линию ворот или нет.

Установкой занимаются сотрудники компаний Electranet и Hawk Eye, которая наиболее известна оборудованием для тенниса и является партнером УЕФА в этом проекте.

Работы осуществляют три специалиста, прибывших в Беларусь из Лондона. Монтаж всего оборудования на крыше «Борисов-Арены» и в телевизионном полустационаре займет несколько дней. Это включает в себя подготовку и калибровку камер, а также прокладку кабелей.

На 25-26 сентября запланировано контрольное тестирование.

Отметим, что система будет использована на всех домашних матчах БАТЭ в рамках группового этапа Лиги Европы-2017/18.

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