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На «Борисов-Арене» будет установлена система определения гола
19.09.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на «Борисов-Арене» начался монтаж системы Goal Line Technology, позволяющей рефери при помощи техники узнать: пересек мяч линию ворот или нет.
Установкой занимаются сотрудники компаний Electranet и Hawk Eye, которая наиболее известна оборудованием для тенниса и является партнером УЕФА в этом проекте.
Работы осуществляют три специалиста, прибывших в Беларусь из Лондона. Монтаж всего оборудования на крыше «Борисов-Арены» и в телевизионном полустационаре займет несколько дней. Это включает в себя подготовку и калибровку камер, а также прокладку кабелей.
На 25-26 сентября запланировано контрольное тестирование.
Отметим, что система будет использована на всех домашних матчах БАТЭ в рамках группового этапа Лиги Европы-2017/18.
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Сегодня на «Борисов-Арене» начался монтаж системы Goal Line Technology, позволяющей рефери при помощи техники узнать: пересек мяч линию ворот или нет.
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