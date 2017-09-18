ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неймар просит руководство «ПСЖ» продать Кавани

19.09.2017 19:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет, чтобы клуб продал форварда Эдинсона Кавани.

Бразильский форвард дал понять президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфи, что его взаимодействие с уругвайцем невозможно.

Неймар знает, что он главная звезда в раздевалке «ПСЖ», именно это и обещал ему Аль-Хелайфи перед трансфером из «Барселоны».

Напомним, что в матче лиги 1 против «Лиона» у Неймара и Кавани произошел конфликт.

Уругваец собирался пробить штрафной, но защитник Дани Алвес отобрал у него мяч, а затем отдал Неймару. Позже бразилец хотел отобрать у Кавани право пробить пенальти.

Скандал в «ПСЖ»: Дани Алвес и Неймар обидели Кавани

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет, чтобы клуб продал форварда Эдинсона Кавани.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Нефтехимик» хочет подписать Ягра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика