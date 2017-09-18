Неймар просит руководство «ПСЖ» продать Кавани

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет, чтобы клуб продал форварда Эдинсона Кавани.

Бразильский форвард дал понять президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфи, что его взаимодействие с уругвайцем невозможно.

Неймар знает, что он главная звезда в раздевалке «ПСЖ», именно это и обещал ему Аль-Хелайфи перед трансфером из «Барселоны».

Напомним, что в матче лиги 1 против «Лиона» у Неймара и Кавани произошел конфликт.

Уругваец собирался пробить штрафной, но защитник Дани Алвес отобрал у него мяч, а затем отдал Неймару. Позже бразилец хотел отобрать у Кавани право пробить пенальти.

Скандал в «ПСЖ»: Дани Алвес и Неймар обидели Кавани