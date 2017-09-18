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Неймар просит руководство «ПСЖ» продать Кавани
19.09.2017 19:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет, чтобы клуб продал форварда Эдинсона Кавани.
Бразильский форвард дал понять президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфи, что его взаимодействие с уругвайцем невозможно.
Неймар знает, что он главная звезда в раздевалке «ПСЖ», именно это и обещал ему Аль-Хелайфи перед трансфером из «Барселоны».
Напомним, что в матче лиги 1 против «Лиона» у Неймара и Кавани произошел конфликт.
Уругваец собирался пробить штрафной, но защитник Дани Алвес отобрал у него мяч, а затем отдал Неймару. Позже бразилец хотел отобрать у Кавани право пробить пенальти.
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Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет, чтобы клуб продал форварда Эдинсона Кавани.
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