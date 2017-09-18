|
Николай Сигневич о третьем месте БАТЭ: «Надеюсь, что у нас все будет хорошо, и мы выиграем чемпионство»
19.09.2017 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард БАТЭ Николай Сигневич поделился мнением о третьем месте в таблице чемпионата Беларуси за восьем туров до конца сезона.
«Есть какая-то нервозность. Слукавлю, если скажу, что ничего не давит. И когда команды, которые перед нами, выигрывают, – в голове держишь, что ни в коем случае нельзя ошибаться. Зато в концовке чемпионата будет интереснее. Надеюсь, что у нас все будет хорошо, и мы добьемся нашей главной цели в чемпионате – это выиграть чемпионство», – сказал Сигневич в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».
После 22 туров в чемпионате лидирует минское «Динамо» – 52 очка, на второй строчке «Шахтер» – 50 очков. Третья позиция у БАТЭ – 48 очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Сигневич о третьем месте БАТЭ: «Надеюсь, что у нас все будет хорошо, и мы выиграем чемпионство»
Форвард БАТЭ Николай Сигневич поделился мнением о третьем месте в таблице чемпионата Беларуси за восьем туров до конца сезона.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии