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Николай Сигневич о третьем месте БАТЭ: «Надеюсь, что у нас все будет хорошо, и мы выиграем чемпионство»

19.09.2017 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Николай Сигневич поделился мнением о третьем месте в таблице чемпионата Беларуси за восьем туров до конца сезона.

«Есть какая-то нервозность. Слукавлю, если скажу, что ничего не давит. И когда команды, которые перед нами, выигрывают, – в голове держишь, что ни в коем случае нельзя ошибаться. Зато в концовке чемпионата будет интереснее. Надеюсь, что у нас все будет хорошо, и мы добьемся нашей главной цели в чемпионате – это выиграть чемпионство», – сказал Сигневич в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

После 22 туров в чемпионате лидирует минское «Динамо» – 52 очка, на второй строчке  «Шахтер» – 50 очков. Третья позиция у БАТЭ – 48 очков.

 
 
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Форвард БАТЭ Николай Сигневич поделился мнением о третьем месте в таблице чемпионата Беларуси за восьем туров до конца сезона.

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