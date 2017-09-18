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Президент федерации биатлона Украины: «Блашко не включили в состав сборной Беларуси, не было финансовой поддержки, поэтому она решила искать себе пристанище в другом месте»
19.09.2017 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что 21-летняя белорусская биатлонистка Дарья Блашко будет выступать за Украину.
«Да, действительно, Дарья Блашко приняла решение, что она будет переходить в сборную Украины. Ее не включили в состав белорусской сборной, не было нормальной финансовой поддержки, поэтому она решила искать себе пристанище в другом месте.
Ее личный тренер когда-то работал у нас, мы его хорошо знаем. Они обратились к нам с просьбой о смене гражданства, мы ее рассмотрели и приняли решение. Сейчас она готовится с резервной командой, за частные деньги, которые выделяет спортивный клуб, за который она выступала на чемпионате Германии.
В официальных стартах пока что она не сможет выступать. На данный момент Блашко находится в состоянии оформления гражданства, и как только будут готовы документы, мы обратимся к белоруской федерации с официальным письмом, а дальше будем ждать ответа», – сказал Брынзак.
В случае отказа белорусской федерации Блашко не сможет выступать два года.
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Президент федерации биатлона Украины: «Блашко не включили в состав сборной Беларуси, не было финансовой поддержки, поэтому она решила искать себе пристанище в другом месте»
Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что 21-летняя белорусская биатлонистка Дарья Блашко будет выступать за Украину.
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