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Алина Талай: «Легкая атлетика никому не интересна? А кому интересно знать о белорусском футболе? О каком-нибудь могилевском «Днепре»

19.09.2017 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известная белорусская легкоатлетка Алина Талай сравнила популярность футбола и легкой атлетики.

– Футбольный агент написал Девятовскому, что можно не переживать по поводу выступлений легкоатлетов. Он сказал, что легкая атлетика никому не интересна. Вы ощущаете поддержку болельщиков? Что, например, чемпионат мира смотрят и переживают за наших спортсменов.

– Не согласна с этим человеком. Он футбольный обозреватель? Понятно. Футбольный агент крутится в футбольном мире. Там совершенно другие деньги и звезды. Но кому интересно читать о белорусском футболе? Кому интересно знать о каком-нибудь могилевском «Днепре»? Хорошо выступают, окей. Ну какие-то там ребята.

Да, пока не могу сказать, что у нас ЧМ по легкой атлетике на таком уровне поддержки как, допустим, в Великобритании или Германии. Но все равно поддержка болельщиков чувствуется и виден интерес. Особенно в последние года два. На стадионе за тебя болеют и люди понимают, кто бежит. Там каждый день было 60 тысяч человек практически. Скуплены все билеты и там ты себя ощущаешь настоящей звездой.

Здесь несколько факторов, которые влияют на популярность легкой атлетики. Во-первых, это, конечно, результаты. В принципе, они у нас есть. Сейчас мы можем посмотреть на подрастающую молодежь.  Самое важное – сохранить их для белорусского спорта. Главное – принести результаты во взрослый спорт. Во-вторых, сделать классную картинку. Сделать классную рекламу. Сейчас во всем мире зависит от картинки, смотрибельности. И когда картинка живая и модная, то это то, что делает популярным вид спорта, – сказала Талай в эфире программы «Спорт кадр».

 
 
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Известная белорусская легкоатлетка Алина Талай сравнила популярность футбола и легкой атлетики.

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