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Лига чемпионов. Квалификация. «Цмоки-Минск» в гостях у «Приштины»
19.09.2017 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов
Первый матч
Квалификация
Мужчины
Приштина Косов – Цмоки-Минск Беларусь 26:36 (23:21, 3:15, третья четверть)
19 сентября, 19.30
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Лига чемпионов Первый матч Квалификация Мужчины Приштина Косов – Цмоки-Минск Беларусь 26:36 (23:21, 3:15, третья четверть) 19 сентября, 19.30.
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