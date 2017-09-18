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Лига чемпионов. Квалификация. «Цмоки-Минск» в гостях у «Приштины»

19.09.2017 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига чемпионов

Первый матч

Квалификация

Мужчины

Приштина Косов – Цмоки-Минск Беларусь 26:36 (23:21, 3:15, третья четверть)

19 сентября, 19.30

 
Теги: Минск
 
 
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Лига чемпионов Первый матч Квалификация Мужчины Приштина Косов – Цмоки-Минск Беларусь 26:36 (23:21, 3:15, третья четверть) 19 сентября, 19.30.

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