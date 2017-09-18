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Чемпионат Испании. «Валенсия» принимает «Малагу», «Барселона» против «Эйбара»

19.09.2017 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 5-м туре испанской примеры «Барселона» примет «Эйбар», «Атлетико» в гостях сыграет с «Атлетиком», а «Реал» встретится с «Бетисом».

Чемпионат Испании

5-й тур

Валенсия – Малага 1:0 (перерыв)
Дата проведения
19 сентября, 21.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 17 Санти Мина.
ВаленсияНето, Габриэл, Тони Лато, Монтойя, Мурильо, Солер, Кондогбиа, Парехо, Гонсалу Гедеш, Санти Мина, Дзадза.
МалагаРоберто, Эрнандес, Рикка, Мигель Анхель, Диего Гонсалес, Кузманович, Ролон, Ресио, Мула, Хони Родригес, Ролан.
Барселона – Эйбар
Дата проведения
19 сентября, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Барселонатер Стеген, Маскерано, Динь, Нелсон Семеду, Пике, Иньеста, Бускетс, Денис Суарес, Паулиньо, Деулофеу, Месси.
ЭйбарДмитрович, Гальвес, Паулу Оливейра, Жунка, Капа, Дани Гарсия, Эскаланте, Инуи, Жордан, Арбилья, Энрик.
Леганес – Жирона
Дата проведения
20 сентября, 21.00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
Атлетик – Атлетико
Дата проведения
20 сентября, 21.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Депортиво – Алавес
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Риасор»
превью матча онлайн статистика
Реал Мадрид – Бетис
Дата проведения
20 сентября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика
Севилья – Лас-Пальмас
Дата проведения
20 сентября, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Вильярреал – Эспаньол
Дата проведения
21 сентября, 21.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Сельта – Хетафе
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика
Леванте – Реал Сосьедад
Дата проведения
21 сентября, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица примеры

Статистика примеры

 
 
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В 5-м туре испанской примеры «Барселона» примет «Эйбар», «Атлетико» в гостях сыграет с «Атлетиком», а «Реал» встретится с «Бетисом».

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