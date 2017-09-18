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Чемпионат Испании. «Валенсия» принимает «Малагу», «Барселона» против «Эйбара»
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В 5-м туре испанской примеры «Барселона» примет «Эйбар», «Атлетико» в гостях сыграет с «Атлетиком», а «Реал» встретится с «Бетисом».
Чемпионат Испании
5-й тур
- Дата проведения
-
19 сентября, 21.00, «Месталья»
- Гол:
-
1:0 –
17 Санти Мина.
Валенсия –
Нето, Габриэл, Тони Лато, Монтойя, Мурильо, Солер, Кондогбиа, Парехо, Гонсалу Гедеш, Санти Мина, Дзадза.
Малага –
Роберто, Эрнандес, Рикка, Мигель Анхель, Диего Гонсалес, Кузманович, Ролон, Ресио, Мула, Хони Родригес, Ролан.
- Дата проведения
-
19 сентября, 23.00, «Камп Ноу»
Барселона –
тер Стеген, Маскерано, Динь, Нелсон Семеду, Пике, Иньеста, Бускетс, Денис Суарес, Паулиньо, Деулофеу, Месси.
Эйбар –
Дмитрович, Гальвес, Паулу Оливейра, Жунка, Капа, Дани Гарсия, Эскаланте, Инуи, Жордан, Арбилья, Энрик.
- Дата проведения
-
20 сентября, 21.00, «Бутарке»
- Дата проведения
-
20 сентября, 22.00, «Риасор»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 5-м туре испанской примеры «Барселона» примет «Эйбар», «Атлетико» в гостях сыграет с «Атлетиком», а «Реал» встретится с «Бетисом».
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