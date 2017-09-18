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Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Шальке», «РБ Лейпциг» играет с «Аугсбургом»

19.09.2017 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В стартовом матче 5-го тура немецкой бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» примет «Штутгарт». «Бавария» в гостях сыграет с «Шальке», а дортмундская «Боруссия» – с «Гамбургом».

5-й тур

Боруссия М – Штутгарт 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
19 сентября, 19.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 57 Раффаэл, 2:0 – 74, пенальти Раффаэл.
Боруссия МЗиппель, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Херрманн (Джонсон, 70), Крамер (Кюизанс, 46), Закария, Азар, Штиндль, Раффаэл (Бобадилья, 90).
ШтутгартЦилер, Павар, Каминьски, Аого (Аилтон, 75), Баумгартль, Аскасибар, Мангаля (Бурнич, 78), Бек, Донис, Асано (Брекало, 62), Теродде.
Предупреждение:
Теродде (72).
Вольфсбург – Вердер 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
19 сентября, 21.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28 Ориги, 1:1 – 56 Бартельс.
ВольфсбургКастельс, Кнохе, Герхардт, Верхаг, Удуохай, Камачо, Арнольд, Дидави, Малли, Нтеп, Ориги.
ВердерПавленка, Бауэр, Кальдирола, Аугустинссон, Велькович, Гондорф (Баргфреде, 46), Эггештайн (Бельфодиль, 46), Бартельс, Дилэйни, Кайнц, Гебре Селассие.
Предупреждения:
Гондорф (43), Кайнц (50).
Аугсбург – РБ Лейпциг 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 сентября, 21.30, «SGL Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 4 Грегорич.
АугсбургХитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Хинтереггер, Байер, Хедира, Каюби, Моравек, Грегорич (Гу Чжа Чхоль, 46), Финнбогасон.
РБ ЛейпцигМвого, Орбан, Хальстенберг, Шмитц, Комппер (Ильзанкер, 46), Забитцер, Кампль, Демме, Брума, Вернер, Поульсен.
Предупреждения:
Моравек (50), Забитцер (52).
Шальке-04 – Бавария 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
19 сентября, 21.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25, пенальти Левандовски, 0:2 – 29 Хамес.
Шальке-04Фэрманн, Налдо, Очипка, Керер, Настасич, Маккенни (Эмболо, 57), Бенталеб, Горетцка, Харит (Коноплянка, 46), Калиджури, Бургшталлер.
БаварияУльрайх, Мартинес, Зюле, Рафинья, Толиссо, Киммих, Хамес, Руди, Коман, Левандовски, Мюллер.
Кельн – Айнтрахт Ф
Дата проведения
20 сентября, 19.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика
Гамбург – Боруссия Д
Дата проведения
20 сентября, 21.30, «Имтех Арена»
превью матча онлайн статистика
Фрайбург – Ганновер 96
Дата проведения
20 сентября, 21.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика
Герта – Байер
Дата проведения
20 сентября, 21.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Майнц – Хоффенхайм-1899
Дата проведения
20 сентября, 21.30, «Кофас-Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица бундеслиги

Статистика бундеслиги

 
 
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В стартовом матче 5-го тура немецкой бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» примет «Штутгарт».

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