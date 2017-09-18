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Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Шальке», «РБ Лейпциг» играет с «Аугсбургом»
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В стартовом матче 5-го тура немецкой бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» примет «Штутгарт». «Бавария» в гостях сыграет с «Шальке», а дортмундская «Боруссия» – с «Гамбургом».
5-й тур
- Дата проведения
-
19 сентября, 19.30, «Боруссия-Парк»
- Голы:
-
1:0 –
57 Раффаэл,
2:0 –
74, пенальти Раффаэл.
Боруссия М –
Зиппель, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Херрманн (Джонсон, 70), Крамер (Кюизанс, 46), Закария, Азар, Штиндль, Раффаэл (Бобадилья, 90).
Штутгарт –
Цилер, Павар, Каминьски, Аого (Аилтон, 75), Баумгартль, Аскасибар, Мангаля (Бурнич, 78), Бек, Донис, Асано (Брекало, 62), Теродде.
- Предупреждение:
-
Теродде
(72).
- Дата проведения
-
19 сентября, 21.30, «Фольксваген-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
28 Ориги,
1:1 –
56 Бартельс.
Вольфсбург –
Кастельс, Кнохе, Герхардт, Верхаг, Удуохай, Камачо, Арнольд, Дидави, Малли, Нтеп, Ориги.
Вердер –
Павленка, Бауэр, Кальдирола, Аугустинссон, Велькович, Гондорф (Баргфреде, 46), Эггештайн (Бельфодиль, 46), Бартельс, Дилэйни, Кайнц, Гебре Селассие.
- Предупреждения:
-
Гондорф
(43), Кайнц
(50).
- Дата проведения
-
19 сентября, 21.30, «SGL Арена»
- Гол:
-
1:0 –
4 Грегорич.
Аугсбург –
Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Хинтереггер, Байер, Хедира, Каюби, Моравек, Грегорич (Гу Чжа Чхоль, 46), Финнбогасон.
РБ Лейпциг –
Мвого, Орбан, Хальстенберг, Шмитц, Комппер (Ильзанкер, 46), Забитцер, Кампль, Демме, Брума, Вернер, Поульсен.
- Предупреждения:
-
Моравек
(50), Забитцер
(52).
- Дата проведения
-
19 сентября, 21.30, «Фелтинс-Арена»
- Голы:
-
0:1 –
25, пенальти Левандовски,
0:2 –
29 Хамес.
Шальке-04 –
Фэрманн, Налдо, Очипка, Керер, Настасич, Маккенни (Эмболо, 57), Бенталеб, Горетцка, Харит (Коноплянка, 46), Калиджури, Бургшталлер.
Бавария –
Ульрайх, Мартинес, Зюле, Рафинья, Толиссо, Киммих, Хамес, Руди, Коман, Левандовски, Мюллер.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица бундеслиги
Статистика бундеслиги
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В стартовом матче 5-го тура немецкой бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» примет «Штутгарт».
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