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Месси оформил покер в матче с «Эйбаром», на его счету 12 голов в 8 матчах на старте сезона
20.09.2017 00:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил покер в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (6:1).
Таким образом, аргентинский форвард забил 12 мячей за клуб на старте сезона – 9 в чемпионате, 2 – в Лиге чемпионов и еще один в Суперкубке Испании.
Месси возглавляет гонку бомбардиров испанской примеры с 9 голами, у ближайшего преследователя Симоны Дзадзы 4 забитых мяча.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил покер в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (6:1).
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