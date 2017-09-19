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«ПСЖ» не продлит контракт с Эмери в случае невыхода в полуфинал ЛЧ

20.09.2017 07:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стало известно условие, при котором соглашение главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери с клубом будет автоматически продлено на год.

Для этого 45-летний испанский специалист должен вывести парижан как минимум в полуфинал Лиги чемпионов.

Действующий контракт Эмери с «ПСЖ» рассчитан до июня 2018 года.

В прошлом розыгрыше ЛЧ в ответной игре 1/8 финала «ПСЖ» уступил «Барселоне» 1:6 после того, как выиграл первый матч 4:0.

В нынешнем турнире французский клуб выступает в группе с «Баварией», «Селтиком» и «Андерлехтом».

Спортивный директор парижан португалец Антеру Энрике уже контактировал с тренерами-соотечественниками — Жорже Жезушем («Спортинг») и Андре Виллаш-Боашем («Шанхай Теллэйс»).

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Стало известно условие, при котором соглашение главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери с клубом будет автоматически продлено на год.

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