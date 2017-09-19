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«ПСЖ» не продлит контракт с Эмери в случае невыхода в полуфинал ЛЧ
20.09.2017 07:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стало известно условие, при котором соглашение главного тренера
Для этого 45-летний испанский специалист должен вывести парижан как минимум в полуфинал Лиги чемпионов.
Действующий контракт Эмери с «ПСЖ» рассчитан до июня 2018 года.
В прошлом розыгрыше ЛЧ в ответной игре 1/8 финала «ПСЖ» уступил «Барселоне» 1:6 после того, как выиграл первый матч 4:0.
В нынешнем турнире французский клуб выступает в группе с «Баварией», «Селтиком» и «Андерлехтом».
Спортивный директор парижан португалец Антеру Энрике уже
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Стало известно условие, при котором соглашение главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери с клубом будет автоматически продлено на год.
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