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НХЛ. Выставочные матчи. «Вегас» без Грабовского обыграл «Колорадо» и другие результаты
20.09.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Клубы НХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
НХЛ
Выставочные матчи
Колорадо – Вегас – 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Форвард «Вегаса» Михаил Грабовский участия в матче не принимал.
Нэшвилл – Флорида – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
0:1 – 5 Хаапала (Хант, Мальгин), ГБ
0:2 – 30 Брикли (Белиси, Энг)
1:2 – 34 Маклауд (Суббан, Арми)
2:2 – 39 Э.Петтерссон (Арвидссон, Йернкрук)
2:3 – 42 Брикли (Уиттчоу, Энг)
2:4 – 51 Мэтисон (Брикли, Типпет), ГБ
3:4 – 52 Арвидссон (Фиала, Суббан), ГБ
3:5 – 60 Мальгин (Байрон, Мэтисон), ПВ
Вратари: Сарос 23/27 – Сятери 16/19, Раймер 15/15
Баффало – Питтсбург – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
Бостон – Детройт – 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
1:0 – 24 Фицджералд (Зборжил, Крейчи)
2:0 – 28 Хейнен (Форсбакка Карлссон, Бэкес)
3:0 – 38 Царник
3:1 – 40 Манта (Лэшофф)
3:2 – 44 Ларкин (Манта, Шайн)
4:2 – 58 Перселл (Царник, О’Гэра)
Вратари: Худобин 20/22 – Мразек 19/21, Коро 11/13
Коламбус – Чикаго – 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)
0:1 – 11 Фрэнсон (Шмалц, Форслинг), ГБ
0:2 – 21 Дофин (Юрчо)
0:3 – 33 Рутта (Хаймор, Кнотт)
0:4 – 33 Шмалц (Юрчо, Фрэнсон)
0:5 – 38 Хиностроза (Кнотт)
1:5 – 46 Джонс (Карлссон, Кампер)
2:5 – 57 Джонс (Кампер, Савар), ГБ
Вратари: Корписало 16/21, Кивлениекс 5/5 – Форсберг 38/40
Тампа-Бэй – Каролина – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
0:1 – 4 Уильямс (Кэррик, Терявяйнен), ГБ
0:2 – 25 Терявяйнен (Раск, Кэррик), ГБ
1:2 – 36 Эрни (Пека, Конахер), ГБ
Вратари: Лейтон 20/22 – Неделькович 14/15, Бут 11/11
Торонто – Оттава – 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)
Нэшвилл – Флорида – 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
0:1 – 16 Трочек, ГБ
1:1 – 36 Саломяки (Битетто, Ф.Годро)
2:1 – 39 Сиссонс (Келлехер)
2:2 – 53 Макканн, ГБ
3:2 – 64 Саломяки (Ф.Годро, Йоси)
Вратари: Ринне 10/11, Линдбек 14/15 – Луонго 8/8, Монтембо 8/11
Даллас – Сент-Луис – 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
Сан-Хосе – Анахайм – 5:0 (5:0, 0:0, 0:0)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Клубы НХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
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