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НХЛ. Выставочные матчи. «Вегас» без Грабовского обыграл «Колорадо» и другие результаты

20.09.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Клубы НХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

НХЛ

Выставочные матчи

Колорадо – Вегас – 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Форвард «Вегаса» Михаил Грабовский участия в матче не принимал.

Нэшвилл – Флорида – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

0:1 – 5 Хаапала (Хант, Мальгин), ГБ

0:2 – 30 Брикли (Белиси, Энг)

1:2 – 34 Маклауд (Суббан, Арми)

2:2 – 39 Э.Петтерссон (Арвидссон, Йернкрук)

2:3 – 42 Брикли (Уиттчоу, Энг)

2:4 – 51 Мэтисон (Брикли, Типпет), ГБ

3:4 – 52 Арвидссон (Фиала, Суббан), ГБ

3:5 – 60 Мальгин (Байрон, Мэтисон), ПВ

Вратари: Сарос 23/27 – Сятери 16/19, Раймер 15/15 

Баффало – Питтсбург – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Бостон – Детройт – 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

1:0 – 24 Фицджералд (Зборжил, Крейчи)

2:0 – 28 Хейнен (Форсбакка Карлссон, Бэкес)

3:0 – 38 Царник

3:1 – 40 Манта (Лэшофф)

3:2 – 44 Ларкин (Манта, Шайн)

4:2 – 58 Перселл (Царник, О’Гэра)

Вратари: Худобин 20/22 – Мразек 19/21, Коро 11/13

Коламбус – Чикаго – 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)

0:1 – 11 Фрэнсон (Шмалц, Форслинг), ГБ

0:2 – 21 Дофин (Юрчо)

0:3 – 33 Рутта (Хаймор, Кнотт)

0:4 – 33 Шмалц (Юрчо, Фрэнсон)

0:5 – 38 Хиностроза (Кнотт)

1:5 – 46 Джонс (Карлссон, Кампер)

2:5 – 57 Джонс (Кампер, Савар), ГБ

Вратари: Корписало 16/21, Кивлениекс 5/5 – Форсберг 38/40

Тампа-Бэй – Каролина – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

0:1 – 4 Уильямс (Кэррик, Терявяйнен), ГБ

0:2 – 25 Терявяйнен (Раск, Кэррик), ГБ

1:2 – 36 Эрни (Пека, Конахер), ГБ

Вратари: Лейтон 20/22 – Неделькович 14/15, Бут 11/11

Торонто – Оттава – 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Нэшвилл – Флорида – 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

0:1 – 16 Трочек, ГБ

1:1 – 36 Саломяки (Битетто, Ф.Годро)

2:1 – 39 Сиссонс (Келлехер)

2:2 – 53 Макканн, ГБ

3:2 – 64 Саломяки (Ф.Годро, Йоси)

Вратари: Ринне 10/11, Линдбек 14/15 – Луонго 8/8, Монтембо 8/11

Даллас – Сент-Луис – 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

Сан-Хосе – Анахайм – 5:0 (5:0, 0:0, 0:0)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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