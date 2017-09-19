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Александр Крутиков о победе над «Приштиной»: «7 очков перевеса – это фактически ничего в баскетболе»

20.09.2017 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Цмокаў» Александр Крутиков прокомментировал победу над «Приштиной» (57:50) в первом матче квалификации Лиги чемпионов. 

«Это была сложная игра для нас. Мы контролировали игру от начала и до конца, хорошо сыграли в защите и победили. Думаю, у нас есть все, чтобы успешно провести и вторую игру, но не забывайте, что 7 очков перевеса – это фактически ничего в баскетболе. Нам нужно оставаться сконцентрированными до последней минуты матча в Минске», – сказал Крутиков.

Лига чемпионов. Квалификация. «Цмоки-Минск» выиграли у «Приштины»

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Цмокаў» Александр Крутиков прокомментировал победу над «Приштиной» (57:50) в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

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