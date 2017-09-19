Александр Крутиков о победе над «Приштиной»: «7 очков перевеса – это фактически ничего в баскетболе»

Главный тренер «Цмокаў» Александр Крутиков прокомментировал победу над «Приштиной» (57:50) в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

«Это была сложная игра для нас. Мы контролировали игру от начала и до конца, хорошо сыграли в защите и победили. Думаю, у нас есть все, чтобы успешно провести и вторую игру, но не забывайте, что 7 очков перевеса – это фактически ничего в баскетболе. Нам нужно оставаться сконцентрированными до последней минуты матча в Минске», – сказал Крутиков.

Лига чемпионов. Квалификация. «Цмоки-Минск» выиграли у «Приштины»