|
Евенко подписал контракт с «Калгари» и начнет сезон в АХЛ
20.09.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
26-летний защитник сборной Беларуси Олег Евенко подписал соглашение с «Калгари Флеймз». Белорус будет выступать за команду
В сезоне 2016/17 Евенко провел 49 игр в регулярном чемпионате АХЛ, где набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «+6».
На ЧМ-2017 белорус провел 7 игр, которые завершил без набранных очков и с показателем полезности «-9».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26-летний защитник сборной Беларуси Олег Евенко подписал соглашение с «Калгари Флеймз».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии