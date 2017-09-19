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Евенко подписал контракт с «Калгари» и начнет сезон в АХЛ

20.09.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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26-летний защитник сборной Беларуси Олег Евенко подписал соглашение с «Калгари Флеймз». Белорус будет выступать за команду АХЛ «Стоктон Хит», которая является фарм-клубом «Флеймз».

В сезоне 2016/17 Евенко провел 49 игр в регулярном чемпионате АХЛ, где набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «+6».

На ЧМ-2017 белорус провел 7 игр, которые завершил без набранных очков и с показателем полезности «-9».

 
 
Ссылка на источник 49
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26-летний защитник сборной Беларуси Олег Евенко подписал соглашение с «Калгари Флеймз».

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