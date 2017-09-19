Денисов и еще 25 игроков отправились на выездную серию минского «Динамо»

Минское «Динамо» вылетело в Астану, где в четверг ему предстоит встретиться с «Барысом». В составе «зубров» на выезд отправилось 26 игроков.

Вратари: Степан Горячевских, Михаил Карнаухов, Юнас Энрот;

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич;

Нападающие: Дмитрий Буйницкий, Артем Волков, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Александр Кулаков, Шарль Лингле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джек Скилли, Андрей Степанов, Джастин Фонтэйн, Куинтон Хауден, Егор Шарангович.

Отмечается, что на выезд отправился Владимир Денисов. Капитан по-прежнему находится в списке травмированных, но не исключено, что по ходу девятидневного турне присоединится к общей группе. Полетел в Астану и Илья Шинкевич, который пропустил предыдущий матч против «Магнитки» по медицинским показаниям.