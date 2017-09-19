Максим Витус: «Уважаю болельщиков, которые могут прямо сказать: «Почему ты так плохо сыграл?» или «Молодец, хорошо сыграл». Но таких очень мало»

Защитник брестского «Динамо» рассказал, что приветствует сообщения болельщиков в соцсетях.

– Болельщики ведь могут написать напрямую в социальных сетях.

– Я таких людей уважаю, которые могут прямо сказать: «Почему ты так плохо сыграл?» или «Молодец, хорошо сыграл». Но таких очень мало. Либо стесняются, либо думают, что это сообщение не дойдет до адресата.

– Куда тебе можно написать после матча?

– Везде. Я не особо активен, если брать ВКонтакте или инстаграм. Есть люди поактивнее, но написать всегда можно, а я всегда отвечу. И фейсбук есть. Да, я не обновляю странички, но написать можно. Есть люди, которые когда-то написали и после мы очень хорошо общаемся. Буквально каждую неделю после матчей можем и про обычную жизнь поговорить. Это люди, которые болеют и переживают за , – сказал Витус.