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Максим Витус: «Уважаю болельщиков, которые могут прямо сказать: «Почему ты так плохо сыграл?» или «Молодец, хорошо сыграл». Но таких очень мало»
20.09.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник брестского «Динамо»
– Болельщики ведь могут написать напрямую в социальных сетях.
– Я таких людей уважаю, которые могут прямо сказать: «Почему ты так плохо сыграл?» или «Молодец, хорошо сыграл». Но таких очень мало. Либо стесняются, либо думают, что это сообщение не дойдет до адресата.
– Куда тебе можно написать после матча?
– Везде. Я не особо активен, если брать ВКонтакте или инстаграм. Есть люди поактивнее, но написать всегда можно, а я всегда отвечу. И фейсбук есть. Да, я не обновляю странички, но написать можно. Есть люди, которые когда-то написали и после мы очень хорошо общаемся. Буквально каждую неделю после матчей можем и про обычную жизнь поговорить. Это люди, которые болеют и переживают за
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Максим Витус: «Уважаю болельщиков, которые могут прямо сказать: «Почему ты так плохо сыграл?» или «Молодец, хорошо сыграл». Но таких очень мало»
Защитник брестского «Динамо» Максим Витус рассказал, что приветствует сообщения болельщиков в соцсетях.
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