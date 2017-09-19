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Максим Витус: «Уважаю болельщиков, которые могут прямо сказать: «Почему ты так плохо сыграл?» или «Молодец, хорошо сыграл». Но таких очень мало»

20.09.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник брестского «Динамо» Максим Витус рассказал, что приветствует сообщения болельщиков в соцсетях.

– Болельщики ведь могут написать напрямую в социальных сетях.

– Я таких людей уважаю, которые могут прямо сказать: «Почему ты так плохо сыграл?» или «Молодец, хорошо сыграл». Но таких очень мало. Либо стесняются, либо думают, что это сообщение не дойдет до адресата.

– Куда тебе можно написать после матча?

– Везде. Я не особо активен, если брать ВКонтакте или инстаграм. Есть люди поактивнее, но написать всегда можно, а я всегда отвечу. И фейсбук есть. Да, я не обновляю странички, но написать можно. Есть люди, которые когда-то написали и после мы очень хорошо общаемся. Буквально каждую неделю после матчей можем и про обычную жизнь поговорить. Это люди, которые болеют и переживают за Брест, – сказал Витус.

 
Теги: Брест
 
 
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Защитник брестского «Динамо» Максим Витус рассказал, что приветствует сообщения болельщиков в соцсетях.

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