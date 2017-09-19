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Бубка подозревается в причастности к коррупционной схеме по покупке голосов на выборах столицы Игр-2016

20.09.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Бубка подозревается в причастности к коррупционной схеме по покупке голосов на выборах столицы ОИ-2016.

По информации Le Monde, 18 июня 2009 года Бубка перевел 45 тысяч долларов офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся ранее занимавший пост казначея IAAF Валентин Балахничев. 

Позже эта компания перевела те же 45 тысяч долларов компании Pamodzi Sports, которой владел сын бывшего главы IAAF Папа Массата Диак.

Отметим, Бубка входит в Координационную комиссию Европейских игр в Минске-2019.

 
Теги: Минск
 
 
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Старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Бубка подозревается в причастности к коррупционной схеме по покупке...

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