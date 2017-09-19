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БАТЭ – «Арсенал». Озил, вероятно, примет участие в матче
20.09.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник лондонского
Маловероятно, что 28-летний плеймейкер поучаствует в сегодняшнем кубковом поединке «Арсенала» с «Донкастером», однако игрок сборной Германии, возможно, вернется в строй 25 сентября, когда лондонцы схлестнутся в чемпионате Англии с «Вест Бровичем», и с высокой долей вероятности поучаствует в поединке Лиги Европы против
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, пропустивший матчи «канониров» с «Кельном» в Лиге Европы и «Челси» в премьер-лиге, восстановился после...
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