БАТЭ – «Арсенал». Озил, вероятно, примет участие в матче

Полузащитник лондонского Месут Озил, пропустивший матчи «канониров» с «Кельном» в и «Челси» в премьер-лиге, восстановился после незначительного воспаления коленного сустава и приступил к тренировкам.

Маловероятно, что 28-летний плеймейкер поучаствует в сегодняшнем кубковом поединке «Арсенала» с «Донкастером», однако игрок сборной Германии, возможно, вернется в строй 25 сентября, когда лондонцы схлестнутся в чемпионате Англии с «Вест Бровичем», и с высокой долей вероятности поучаствует в поединке Лиги Европы против 28 сентября.