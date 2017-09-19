BBC: британские паралимпийцы укорачивали себе конечности, чтобы соревноваться с более слабыми соперниками

Британские паралимпийцы преувеличивали свою инвалидность ради того, чтобы соревноваться с более слабыми соперниками.

Паралимпийцы проходят специальную комиссию, которая определяет, в каком классе спортсмены будут принимать участие.

По информации BBC, британцы перед этой комиссией укорачивали себе конечности путем операций до нужной длины, чтобы заслужить право на выступление в более слабом классе, где принимают участие спортсмены без рук и ног вообще.

Также некоторые британцы выступали в соревнованиях на инвалидных колясках, хотя в жизни их не используют.

Сообщается, что случаи подобного обмана в сборной Великобритании носили массовый характер. Некоторые британские спортсмены даже отказывались от участия на соревнованиях, не желая быть участниками этой мошеннической схемы.

Сейчас расследованием этих случаев занимается Международный паралимпийский комитет (МПК).

Напомним, что до сентября 2017 МПК возглавлял британец Филипп Крейвен.