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Кубок России. 1/16 финала. «Луч-Энергия» принимает «Анжи», «Кубань» — «Спартак»

20.09.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1/16 финала Кубка России ЦСКА встретится с «Авангардом», «Краснодар» — с «Томью», «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Локомотив» — с «Крыльями Советов», а «Зенит» — с питерским «Динамо».

Кубок России

1/16 финала

Луч-Энергия – Анжи 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
20 сентября, 12.00, «Динамо»
Онлайн матча

 

Шинник – Урал
Дата проведения
20 сентября, 15.00, «Урожай»
Онлайн матча

 

ФК Тамбов – Арсенал Тула
Дата проведения
20 сентября, 15.00, «стадион Спартак»
Онлайн матча

 

Томь – Краснодар
Дата проведения
20 сентября, 15.00, «Стадион Труд»
Онлайн матча

 

Оренбург – Рубин
Дата проведения
20 сентября, 15.00, «Газовик»
Онлайн матча

 

Тюмень – Тосно
Дата проведения
20 сентября, 17.00, «Геолог»
Онлайн матча

 

Авангард Курск – ЦСКА
Дата проведения
20 сентября, 17.00, «Трудовые резервы»
Онлайн матча

 

Волгарь – Ростов
Дата проведения
20 сентября, 18.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Спартак Нальчик – Динамо Москва
Дата проведения
20 сентября, 18.30, «Спартак»
Онлайн матча

 

Кубань – Спартак
Дата проведения
20 сентября, 19.00, «стадион Кубань»
Онлайн матча

 

Енисей – Ахмат
Дата проведения
21 сентября, 15.00, «Футбол-арена Енисей»
Онлайн матча

 

Олимпиец – Уфа
Дата проведения
21 сентября, 18.00, «Химик»
Онлайн матча

 

Крылья Советов – Локомотив
Дата проведения
21 сентября, 18.30, «стадион Металлург»
Онлайн матча

 

Арарат Москва – СКА Хабаровск
Дата проведения
21 сентября, 19.00, «стадион им. Э.А. Стрельцова»
Онлайн матча

 

Факел – Амкар
Дата проведения
21 сентября, 19.00, «Центральный стадион профсоюзов»
Онлайн матча

 

Динамо СПб – Зенит
Дата проведения
21 сентября, 20.00, «Петровский»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка России

 
 
Ссылка на источник 56
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В 1/16 финала Кубка России ЦСКА встретится с «Авангардом», «Краснодар» — с «Томью», «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Локомотив» — с «Крыльями Советов», а «Зенит» — с...

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