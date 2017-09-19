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Кубок России. 1/16 финала. «Луч-Энергия» принимает «Анжи», «Кубань» — «Спартак»
20.09.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 1/16 финала Кубка России ЦСКА встретится с «Авангардом», «Краснодар» — с «Томью», «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Локомотив» — с «Крыльями Советов», а «Зенит» — с питерским «Динамо».
Кубок России
1/16 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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В 1/16 финала Кубка России ЦСКА встретится с «Авангардом», «Краснодар» — с «Томью», «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Локомотив» — с «Крыльями Советов», а «Зенит» — с...
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