Анна Эйсмонт: «Фильм «Макс Мирный LIVE» посмотрело больше зрителей, чем «Црвена Звезда» – БАТЭ. Теннис – футбол: 1-0?!»

Специальный корреспондент Агентства телевизионных новостей Анна Эйсмонт рассказала, что ее фильм «Макс Мирный LIVE» посмотрело большее количество зрителей, чем матч Лиги Европы «Црвена Звезда» — БАТЭ.

«По приезду из командировки из Швейцарии, с матча Кубка Дэвиса, узнаю, что 14 сентября фильм «Макс Мирный LIVE» на «Беларусь 1» посмотрело большее количество зрителей, нежели матч «Црвена Звезда» – БАТЭ на «Беларусь 5»! Оба хита начинались в одно время. Теннис – футбол: 1-0?!» – написала Эйсмонт в своем Instagram.