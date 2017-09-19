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Анна Эйсмонт: «Фильм «Макс Мирный LIVE» посмотрело больше зрителей, чем «Црвена Звезда» – БАТЭ. Теннис – футбол: 1-0?!»

20.09.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Специальный корреспондент Агентства телевизионных новостей Анна Эйсмонт рассказала, что ее фильм «Макс Мирный LIVE» посмотрело большее количество зрителей, чем матч Лиги Европы «Црвена Звезда» — БАТЭ.

«По приезду из командировки из Швейцарии, с матча Кубка Дэвиса, узнаю, что 14 сентября фильм «Макс Мирный LIVE» на «Беларусь 1» посмотрело большее количество зрителей, нежели матч «Црвена Звезда» – БАТЭ на «Беларусь 5»! Оба хита начинались в одно время. Теннис – футбол: 1-0?!» – написала Эйсмонт в своем Instagram.

 
Теги: Новости
 
 
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Специальный корреспондент Агентства телевизионных новостей Анна Эйсмонт рассказала, что ее фильм «Макс Мирный LIVE» посмотрело большее количество зрителей, чем...

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