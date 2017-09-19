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ЦСКА Гончаренко вылетел на матч Кубка России с двумя номинальными защитниками

20.09.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ЦСКА вылетел в Курск, им предстоит матч 1/16 финала Кубка России с «Авангардом».

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Кирилл Набабкин, Виктор Васин.

Полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георгий Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наяир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников.

Нападающие: Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Матч Кубка России «Авангард» – ЦСКА состоится 20 сентября и начнется в 17.00 по белорусскому времени.

Напомним, ЦСКА возглавляет белорусский специалист Виктор Гончаренко.

 
 
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ЦСКА вылетел в Курск, им предстоит матч 1/16 финала Кубка России с «Авангардом».

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