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ЦСКА Гончаренко вылетел на матч Кубка России с двумя номинальными защитниками
20.09.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Кирилл Набабкин, Виктор Васин.
Полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георгий Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наяир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников.
Нападающие: Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Матч Кубка России «Авангард» – ЦСКА состоится 20 сентября и начнется в 17.00 по белорусскому времени.
Напомним, ЦСКА возглавляет белорусский специалист
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