13 игроков «Реала» вошли в список 55 претендентов на место в команде года по версии футболистов

FIFPro провел опрос среди 25 тысяч футболистов и отобрал 55 претендентов на попадание в символическую команду 2017 года.

Вратари: («Ювентус»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»).

Защитники: Давид Алаба, Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Филипп Лам (все – «Бавария»), Жорди Альба, Хавьер Маскерано, Жерар Пике, Самюэль Умтити (все – «Барселона»), Тиаго Силва ( «ПСЖ»), Дани Алвес («Ювентус»/»ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/» ), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Даниэль Карвахаль, Марсело, , Рафаэль Варан (все – «Реал»), Пепе («Реал»/»Бешикташ»), Диего Годин («Атлетико»), Давид Луиз («Челси»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Тиаго Алькантара, Артуро Видаль (оба – «Бавария»), Серджи Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Эден Азар, Нголо Канте (оба – «Челси»), Неманья Матич («Челси»/»Манчестер Юнайтед»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Месут Озил («Арсенал»), Марко Верратти («ПСЖ»).

Нападающие: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду (все – «Реал»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Монако»/»ПСЖ»), Неймар («Барселона»/»ПСЖ»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Эвертон»/»Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Алексис Санчес («Арсенал»).

В список вошли 13 игроков «Реала» – это рекордный показатель. 55 игроков выступают за 15 клубов. Больше всего в списке испанских футболистов – 9, по 7 – французов и бразильцев.

Позиции приведены в соответствии с данными FIFPro.