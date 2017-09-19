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13 игроков «Реала» вошли в список 55 претендентов на место в команде года по версии футболистов
20.09.2017 14:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
FIFPro провел опрос среди 25 тысяч футболистов и отобрал 55 претендентов на попадание в символическую команду 2017 года.
Вратари:
Защитники: Давид Алаба, Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Филипп Лам (все – «Бавария»), Жорди Альба, Хавьер Маскерано, Жерар Пике, Самюэль Умтити (все – «Барселона»), Тиаго Силва ( «ПСЖ»), Дани Алвес («Ювентус»/»ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/»
Полузащитники: Тиаго Алькантара, Артуро Видаль (оба – «Бавария»), Серджи Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Эден Азар, Нголо Канте (оба – «Челси»), Неманья Матич («Челси»/»Манчестер Юнайтед»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Месут Озил («Арсенал»), Марко Верратти («ПСЖ»).
Нападающие: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду (все – «Реал»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Монако»/»ПСЖ»), Неймар («Барселона»/»ПСЖ»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Эвертон»/»Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Алексис Санчес («Арсенал»).
В список вошли 13 игроков «Реала» – это рекордный показатель. 55 игроков выступают за 15 клубов. Больше всего в списке испанских футболистов – 9, по 7 – французов и бразильцев.
Позиции приведены в соответствии с данными FIFPro.
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FIFPro провел опрос среди 25 тысяч футболистов и отобрал 55 претендентов на попадание в символическую команду 2017 года.
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