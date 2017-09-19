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Чемпионат Беларуси. «Витязь» принимает БГК им. Мешкова
20.09.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
Витязь Минск – БГК им. Мешкова
20 сентября, 18.00. Спорткомплекс РЦОР, Минск
Таблица: СКА – 6 очков (3 матча), БГК имени Мешкова – 4 (2), Гомель – 2 (2), Кронон – 2 (3), Машека – 0 (2), Витязь – 0 (2).
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Чемпионат Беларуси Витязь Минск – БГК им.
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