«Реал» объявил о продлении контракта с Бензема до 2021 года

согласовал с нападающим Каримом Бензема продление контракта.

Мадридский клуб официально объявил, что новый договор с форвардом будет рассчитан до лета 2021 года.

В четверг днем «Реал» проведет специальную пресс-конференцию по случаю продления контракта с Бензема.

Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2019 года.