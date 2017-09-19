|
«Реал» объявил о продлении контракта с Бензема до 2021 года
20.09.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мадридский клуб официально объявил, что новый договор с форвардом будет рассчитан до лета 2021 года.
В четверг днем «Реал» проведет специальную пресс-конференцию по случаю продления контракта с Бензема.
Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Реал» согласовал с нападающим Каримом Бензема продление контракта.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии