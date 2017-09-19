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Бензема будет получать в «Реале» больше 7,5 млн евро в год, отступные – миллиард евро
20.09.2017 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны условия нового контракта между форвардом
Соглашение рассчитано до окончания сезона-2020/21. Зарплата нападающего будет больше 7,5 миллионов евро в год, которые он получал по предыдущему контракту. Речь идет о сумме с уже вычтенными налогами.
В контракте прописаны отступные. Сумма выкупа составляет 1 миллиард евро.
Отмечается, что стороны быстро достигли договоренности о новом контракте. Бензема комфортно себя чувствует в
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Стали известны условия нового контракта между форвардом Каримом Бензема и «Реалом».
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