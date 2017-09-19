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Юрий Остроух: «После поражения от «Крумкачоў» несколько дней с женой даже не разговаривал»
20.09.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник минского
– Поражение от «Крумкачоў», тогда было очень стыдно и обидно. После того матча несколько дней с женой даже не разговаривал, был поникшим. Хотелось бы этот матч вычеркнуть из памяти, – сказал Остроух.
Напомним, в мае 2016 года
Отметим, что в 22-м туре чемпионата-2017 Остроух провел 50-й матч за минскую команду.
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Защитник минского «Динамо» Юрий Остроух рассказал какой матч в составе минского «Динамо» хотел бы забыть.
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