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Юрий Остроух: «После поражения от «Крумкачоў» несколько дней с женой даже не разговаривал»

20.09.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Юрий Остроух рассказал какой матч в составе минского «Динамо» хотел бы забыть.

– Поражение от «Крумкачоў», тогда было очень стыдно и обидно. После того матча несколько дней с женой даже не разговаривал, был поникшим. Хотелось бы этот матч вычеркнуть из памяти, – сказал Остроух.

Напомним, в мае 2016 года «Крумкачы» разгромили минское «Динамо» (4:1).

Отметим, что в 22-м туре чемпионата-2017 Остроух провел 50-й матч за минскую команду.

 
 
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Защитник минского «Динамо» Юрий Остроух рассказал какой матч в составе минского «Динамо» хотел бы забыть.

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