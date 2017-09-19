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Кубок Федерации. Сборная Беларуси в феврале 2018 года сыграет в первом раунде Мировой группы с командой Германии

20.09.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Состоялась жеребьевка Мировой группы Кубка Федерации-2018.

По результат жеребьевки 10-11 февраля 2018 состоится матч I раунда Мировой группы между сборными Беларуси и Германии.

Согласно текущему мировому рейтингу команда Беларуси занимает второе место, а немецкая команда располагается на шестой позиции.

Напомним, в  нынешнем сезоне сборной Беларуси сыграет в финале с командой США.

 
 
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