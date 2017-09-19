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Стадион «Атлетико» примет финал ЛЧ в 2019 году, финал ЛЕ пройдет в Баку

20.09.2017 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Финал Лиги чемпионов в 2019 году состоится на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано», сообщает Radio Marca.

По информации источника, исполнительный комитет УЕФА выбрал вариант с новой ареной «Атлетико». На финал Лиги чемпионов также претендовал Олимпийский стадион Баку. Азербайджанская сторона получила от УЕФА право принять финал Лиги Европы в 2019 году.

Решающие матчи Лиги чемпионов ранее проходили в Мадриде четыре раза. «Сантьяго Бернабеу» принимал финалы в 1957, 1969, 1980 и 2010 годах.

 
 
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Финал Лиги чемпионов в 2019 году состоится на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано», сообщает Radio Marca.

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