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Стадион «Атлетико» примет финал ЛЧ в 2019 году, финал ЛЕ пройдет в Баку
20.09.2017 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Финал Лиги чемпионов в 2019 году состоится на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано», сообщает Radio Marca.
По информации источника, исполнительный комитет УЕФА выбрал вариант с новой ареной «Атлетико». На финал Лиги чемпионов также претендовал Олимпийский стадион Баку. Азербайджанская сторона получила от УЕФА право принять финал Лиги Европы в 2019 году.
Решающие матчи Лиги чемпионов ранее проходили в Мадриде четыре раза. «Сантьяго Бернабеу» принимал финалы в 1957, 1969, 1980 и 2010 годах.
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Финал Лиги чемпионов в 2019 году состоится на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано», сообщает Radio Marca.
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