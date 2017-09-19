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Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси сыграет с командой Австрии
20.09.2017 18:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялась жеребьевка Кубка Дэвиса-2018.
По результатам жеребьевки сборная Беларуси 2-4 февраля 2018 года в первом раунде Евро-Африканской группы I сыграет на выезде с командой Австрии.
Напомним, белорусы обыграли Австрию в нынешнем сезоне во втором раунде Евро-Африканской группы I (3:1).
Сборная Беларуси занимает 25-е место в мировом рейтинге, сборная Австрии – 36-я.
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Состоялась жеребьевка Кубка Дэвиса-2018.
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