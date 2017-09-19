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Чемпионат мира. Дюмолен выиграл гонка с раздельным стартом, Кириенко – 5-й
20.09.2017 18:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Велошоссе
Чемпионат мира
Берген, Норвегия
Гонка на время с раздельным стартом (ITT)
31 км
1. Том Дюмолен (Голландия) – 44.41,00
2. Примож Роглич (Словения) – 57,8
3. Кристофер Фрум (Великобритания) – 1.21,3
4. Нельсон Оливейра (Португалия) – 1.28,5
5. Василий Кириенко (Беларусь) – 1.28,8
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Велошоссе Чемпионат мира Берген, Норвегия Гонка на время с раздельным стартом (ITT) 31 км 1.
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