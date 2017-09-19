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«Барселона» больше всех в примере тратит на зарплаты – 507 млн евро, «Реал» – 499 млн

20.09.2017 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ла Лига раскрыла суммы, которые тратят клубы примеры и сегунды в текущем сезоне на зарплаты игроков и тренеров.

Рейтинг возглавила «Барселона», которая заплатит 507 миллионов евро. Вторым стал «Реал» (499), третьим – «Атлетико» (237).

Меньше всех в примере тратят «Хетафе» и «Лас-Пальмас» – по 29 миллионов евро.

Отметим, что зарплаты команд «Севильи» и «Барселоны» в сегунде включены в сумму этих клубов, выступающих в примере.

«Барселона» больше всех в примере тратит на зарплаты – 507 млн евро, «Реал» – 499 млн

Фото: официальный сайт Ла Лиги

 
 
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Ла Лига раскрыла суммы, которые тратят клубы примеры и сегунды в текущем сезоне на зарплаты игроков и тренеров.

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