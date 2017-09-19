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Матч Кубка Украины «Прикарпатье» – «Карпаты» прерывался из-за фанатов гостей

20.09.2017 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины «Прикарпатье» – «Карпаты» (2:0, второй тайм) был прерван.

После второго пропущенного гола болельщики «Карпат» начали бросать петарды. 

Спустя полчаса матч был возобновлен. 

Видеотрансляция матча доступна здесь

 
 
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Матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины «Прикарпатье» – «Карпаты» (2:0, второй тайм) был прерван.

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