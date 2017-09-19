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Матч Кубка Украины «Прикарпатье» – «Карпаты» прерывался из-за фанатов гостей
20.09.2017 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины «Прикарпатье» – «Карпаты» (2:0, второй тайм) был прерван.
После второго пропущенного гола болельщики «Карпат» начали бросать петарды.
Спустя полчаса матч был возобновлен.
Видеотрансляция матча доступна
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Матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины «Прикарпатье» – «Карпаты» (2:0, второй тайм) был прерван.
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