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Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Лацио», «Ювентус» обыграл «Фиорентину»
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В 5-м туре серии А «Интер» в гостях сыграет с «Болоньей», «Рома» – с «Беневенто», «Лацио» примет «Наполи», «Милан» – СПАЛ, а «Ювентус» встретится с «Фиорентиной».
Чемпионат Италии
5-й тур
- Дата проведения
-
19 сентября, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
-
1:0 –
32 Верди,
1:1 –
77, пенальти Икарди.
Болонья –
Миранте, Мбайе, Гонсалес, Хеландер, Масина, Поли (Таидер, 72), Пульгар, Донса, Верди, Петкович (Оквонкво, 88), Ди Франческо (Паласио, 74).
Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Весино, Валеро (Гальярдини, 86), Кандрева (Брозович, 81), Жоау Мариу (Эдер, 50), Перишич, Икарди.
- Предупреждения:
-
Поли
(20), Д`Амброзио
(29), Донса
(44), Петкович
(77), Миранте
(77), Эдер
(85), Нагатомо
(90).
- Дата проведения
-
20 сентября, 19.00, «Чиро Вигорито»
- Голы:
-
0:1 –
22 Джеко,
0:2 –
35, автогол Лучони,
0:3 –
52 Джеко,
0:4 –
74, автогол Венути.
Беневенто –
Белец, Летициа, Венути, Лучони, Ди Кьяра, Мемушай, Чибса, Катальди, Лазаар (Париджини, 64), Кода (Арментерос, 75), Пушкаш.
Рома –
Алиссон, Бруно Перес, Фасио, Жезус, Коларов, Пеллегрини (Жерсон, 68), Гоналон, Стротман, Ундер (Эль-Шаарави, 46), Джеко, Перотти (Флоренци, 75).
- Предупреждения:
-
Ди Кьяра
(56), Париджини
(84).
- Дата проведения
-
20 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
-
1:0 –
29 де Врей,
1:1 –
54 Кулибали,
1:2 –
56 Кальехон,
1:3 –
59 Мертенс,
1:4 –
90, пенальти Жоржиньо.
Лацио –
Стракоша, Баштуш (Марушич, 25), де Врей (Мурджиа, 46), Раду, Баста, Пароло, Лейва, Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Лукаку, 63), Иммобиле.
Наполи –
Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан, Жоржиньо, Гамшик (Зелиньски, 73), Кальехон (Рог, 86), Мертенс (Милик, 81), Инсинье.
- Предупреждения:
-
Раду
(21), Мертенс
(25), Рейна
(34), Жоржиньо
(70), Лейва
(79).
- Дата проведения
-
20 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
-
1:0 –
62 Лаксальт,
1:1 –
73 Хетемай.
Дженоа –
Перин, Бираски, Россеттини, Зуканович, Лазович (Таарабт, 46), Брлек (Рози, 46), Велозу, Лаксальт, Бертолаччи, Пеллегри, Палладино (Ригони, 71).
Кьево –
Соррентино, Томович, Гамберини, Дайнелли (Пеллиссье, 67), Каччаторе, Кастро, Радованович, Хетемай, Бирса (Гарритано, 86), Инглезе, Бастьен (Депаоли, 52).
- Предупреждения:
-
Хетемай
(38), Пеллегри
(40), Томович
(81).
- Дата проведения
-
20 сентября, 21.45, «Сарденья»
- Гол:
-
0:1 –
59, пенальти Матри.
Кальяри –
Краньо, Падоин (Фараго, 62), Чеппителли, Пизакане, Капуано, Чигарини, Ионицэ, Барелла (Сау, 78), Жоао Педро, Фариас, Паволетти (Джаннетти, 52).
Сассуоло –
Консильи, Летсхерт, Каннаваро, Ачерби, Маньянелли, Лирола, Аджапонг, Миссироли, Данкан (Бьондини, 78), Политано (Сенси, 49), Матри (Рагуза, 76).
- Предупреждения:
-
Барелла
(17), Чеппителли
(29), Маньянелли
(71), Каннаваро
(82), Лирола
(84), Джаннетти
(90).
- Дата проведения
-
20 сентября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
-
1:0 –
5 Петанья,
2:0 –
25 Кальдара,
3:0 –
38 Иличич,
4:0 –
63 Гомес,
4:1 –
70 Тумминелло,
5:1 –
74, пенальти Гомес.
Аталанта –
Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло (Бастони, 76), Хатебур, Кристанте, Фройлер, Госенс, Иличич, Гомес (Орсолини, 75), Петанья (Видо, 71).
Кротоне –
Кордац, Чеккерини, Айети, Кабрера (Будимир, 71), Сампиризи, Иско, Барберис (Крагль, 58), Павлович, Роден, Тонев (Стоян, 9), Тумминелло.
- Предупреждение:
-
Айети
(45).
- Дата проведения
-
20 сентября, 21.45, «Фриули»
- Голы:
-
0:1 –
9 Белотти,
0:2 –
30, автогол Хадльвредссон,
1:2 –
48, пенальти де Пауль,
1:3 –
67 Ляйич,
2:3 –
75 Лазанья.
Удинезе –
Скуффет, Ларсен, Ларангейра (Анджелла, 46), Нюйтинк, Пеццелла (Аднан, 70), Фофана, Хадльвредссон (Янкто, 46), Барак, де Пауль, Лопес, Лазанья.
Торино –
Сиригу, Ансальди, Нкулу, Войнович, Молинаро, Ринкон, Базелли, Яго Фальке (Бойе, 88), Ляйич, Ньянг (Беренгер, 76), Белотти.
- Предупреждения:
-
Базелли
(7), Ансальди
(27), Хадльвредссон
(32), Ляйич
(48), Ринкон
(54), Беренгер
(80).
- Дата проведения
-
20 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
-
1:0 –
26, пенальти Родригес,
2:0 –
61, пенальти Кессиэ.
Милан –
Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Романьоли, Абате, Кессиэ, Биглия (Локателли, 82), Родригес, Чалханоглу (Бонавентура, 74), Андре Силва, Калинич (Сусо, 62).
СПАЛ –
Гомис, Саламон, Викари, Фелипе (Скьявон, 71), Ладзари, Грасси (Скьяттарелла, 58), Вивиани, Мора, Маттьелло, Антенуччи, Палоски (Боррьелло, 62).
- Предупреждения:
-
Скьяттарелла
(66), Скьявон
(88), Романьоли
(89).
- Дата проведения
-
20 сентября, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
- Гол:
-
1:0 –
52 Манджукич.
Ювентус –
Шченсны, Стураро (Лихтштайнер, 90), Ругани, Бардзальи, Асамоа, Бентанкур, Матюиди, Куадрадо (Бернардески, 82), Дибала (Пьянич, 75), Манджукич, Игуаин.
Фиорентина –
Спортьелло, Лорини (Бруну Гашпар, 51), Пеццелья, Астори, Бираги, Бадель, Верету, Кьеза, Бенасси (Жил Диаш, 61), Терео (Санчес, 69), Симеоне.
- Предупреждения:
-
Бардзальи
(23), Лорини
(37), Бадель
(50), Астори
(64).
- Удаление:
-
Бадель
(66).
- Дата проведения
-
20 сентября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
Верона –
Николас, Беарзотти, Караччоло, Эрто, Ромуло, Фоссати (Бюхель, 87), Сукулини, Бесса, Верде, Паццини (Кин, 76), Валоти (Дзакканьи, 80).
Сампдория –
Пуджони, Берешиньски, Сильвестре, Реджини, Мурру, Прат, Торрейра, Линетти (Верре, 90), Альварес (Рамирес, 52), Куальярелла (Сапата, 52), Капрари.
- Предупреждения:
-
Капрари
(20), Сукулини
(31), Валоти
(75), Кин
(90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица серии А
Статистика серии А
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В 5-м туре серии А «Интер» в гостях сыграет с «Болоньей», «Рома» – с «Беневенто», «Лацио» примет «Наполи», «Милан» – СПАЛ, а «Ювентус» встретится с «Фиорентиной».
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