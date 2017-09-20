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Кульбаков вошел в состав «Коламбуса» на предсезонный матч с «Сент-Луисом»
20.09.2017 20:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Коламбус» объявил состав на второй предсезонный матч против «Сент-Луиса».
Отметим, что в заявку попал белорусский голкипер Иван Кульбаков.
Поединок пройдет этой ночью и начнется в 3.00 по белорусскому времени.
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«Коламбус» объявил состав на второй предсезонный матч против «Сент-Луиса».
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