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«Реал» впервые с 1998 года проиграл «Бетису» и отстает от «Барселоны» на 7 очков
21.09.2017 01:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 5-го тура примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» проиграл «Бетису» (0:1).
Антонио Санабрия забил победный гол на 94-й минуте встречи и принес своей команде первую победу над мадридцами с октября 1998 года.
«Реал» после пяти туров набрал 8 очков и отстает от лидирующей «Барселоны» уже на 7 очков.
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В матче 5-го тура примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» проиграл «Бетису» (0:1).
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