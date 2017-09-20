«Реал» впервые с 1998 года проиграл «Бетису» и отстает от «Барселоны» на 7 очков

В матче 5-го тура примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» проиграл «Бетису» (0:1).

Антонио Санабрия забил победный гол на 94-й минуте встречи и принес своей команде первую победу над мадридцами с октября 1998 года.

«Реал» после пяти туров набрал 8 очков и отстает от лидирующей «Барселоны» уже на 7 очков.

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