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Кубок английской лиги. «Арсенал» в 4-м раунде сыграет с «Норвичем», «Челси» – с «Эвертоном» и другие пары
21.09.2017 01:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка английской лиги.
«Лестер» — «Лидс»
«Борнмут» — «Мидлсбро»
«Челси» — «Эвертон»
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»
«Суонси» — «Манчестер Юнайтед»
«Арсенал» — «Норвич»
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»
«Бристоль Сити» — «Кристал Пэлас»
Первые матчи состоятся ориентировочно 23 октября.
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Кубок английской лиги. «Арсенал» в 4-м раунде сыграет с «Норвичем», «Челси» – с «Эвертоном» и другие пары
Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка английской лиги.
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