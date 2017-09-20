«Ювентус» 40 матчей подряд не проигрывает дома в серии А

«Ювентус» в матче 5-го тура чемпионата Италии обыграл «Фиорентину» (1:0).

Туринский клуб довел беспроигрышную серию на «Ювентус Стэдиум» в серии А до 40 матчей.

За это время чемпион Италии лишь трижды сыграл вничью.