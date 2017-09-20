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«Ювентус» 40 матчей подряд не проигрывает дома в серии А
21.09.2017 01:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ювентус» в матче 5-го тура чемпионата Италии обыграл «Фиорентину» (1:0).
Туринский клуб довел беспроигрышную серию на «Ювентус Стэдиум» в серии А до 40 матчей.
За это время чемпион Италии лишь трижды сыграл вничью.
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«Ювентус» в матче 5-го тура чемпионата Италии обыграл «Фиорентину» (1:0).
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