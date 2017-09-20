ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жозе Моуринью: «Возможно, без Кубка лиги английский футбол станет лучше. Будет больше сил на еврокубки»

21.09.2017 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после разгрома «Бертона» (4:1) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги поделился мнением о целесообразности проведения турнира.

«Если вы спросите меня: «Сможет ли английский футбол выжить или даже стать лучше без этого турнира?», то я отвечу: «Может быть». Возможно, тогда у нас будет больше сил на еврокубковые матчи.

А так любой официальный турнир важен как для «Манчестер Юнайтед», так и для меня как тренера. Хочу, чтобы и игроки разделяли это мнение. Мы должны уважать турнир, его спонсоров, соперников, и многие из нас прилагают максимум усилий, чтобы победить в нем. Если не победим, значит, соперник оказался лучше», — сказал Моуринью.

В прошлом сезоне «МЮ» победил в финале Кубка лиги «Саутгемптон». Для Моуринью это 4-я победа в турнире, ранее он выигрывал его с «Челси».

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после разгрома «Бертона» (4:1) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги поделился мнением о целесообразности...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Шахтер» выпустил фирменный альбом для наклеек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика