«Шахтер» выпустил фирменный альбом для наклеек.

Чтобы его получить, нужно прийти за билетами на матч «Шахтер» – «Ислочь» вместе с ребенком.

Ребята, которые ходят на футбол без родителей, получат альбом, приобретя льготный билет. Также журнал можно получить по предъявлению карточки участника «Клуба болельщиков ФК «Шахтер», которые перед началом сезона распространялись в школах.





Фото: официальный сайт «Шахтера»