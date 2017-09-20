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«Шахтер» выпустил фирменный альбом для наклеек

21.09.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Шахтер» выпустил фирменный альбом для наклеек.

Чтобы его получить, нужно прийти за билетами на матч «Шахтер» – «Ислочь» вместе с ребенком.

Ребята, которые ходят на футбол без родителей, получат альбом, приобретя льготный билет. Также журнал можно получить по предъявлению карточки участника «Клуба болельщиков ФК «Шахтер», которые перед началом сезона распространялись в школах.

«Шахтер» выпустил фирменный альбом для наклеек

Фото: официальный сайт «Шахтера»

 
 
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«Шахтер» выпустил фирменный альбом для наклеек.

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